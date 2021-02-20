Легков, Слепцова и Симон Фуркад ответят на вопросы болельщиков в прямом эфире

YouTube-канал «Гонка Легкова» проведёт прямой эфир с титулованными биатлонистами. Все желающие смогут задать им вопросы.



Гостями эфира станут олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Александр Легков, чемпион мира Симон Фуркад и двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг. Они будут выходить в эфир по очереди на 20 минут каждый. Зрители смогут задать им вопросы в чате трансляции, а ведущий эфира Всеволод Соловьев передаст спортсменам. Онлайн-встреча начнётся 21 февраля в 19:00 мск.



Эфир будет предварять фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2021», который пройдет 23 февраля в формате онлайн-забега. Он объединит 800 лыжников из 68 регионов России, а также из Эстонии, Беларуси и Казахстана. Наблюдать за гонкой можно будет в онлайн-трансляции YouTube-канала «Гонка Легкова». Фестиваль «Гонка Легкова» проводится с 2015 года.