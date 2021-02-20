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Антон Шипулин: таких, как Вяльбе, — одна на миллион

Антон Шипулин: таких, как Вяльбе, — одна на миллион
Другие / Лыжный спорт 0
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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Государственной думы Антон Шипулин прокомментировал выход фильма «Белый снег» — про 14-кратную чемпионку мира по лыжам Елену Вяльбе.

«Дорогая Елена Валерьевна, поздравляю с выходом фильма. Про лучшую лыжницу XX века обязательно должны были снять кино, и, мне кажется, всё удалось! Отличный фильм для семейного просмотра. Путь Елены Вяльбе в спорте — лучшая мотивация для детей, да и для взрослых тоже.

Уверен, многие знают, что Елена Валерьевна 14 раз становилась чемпионкой мира, обладательница трёх золотых олимпийских медалей, плюс еще четыре бронзы, пять раз завоёвывала Кубок мира. Но мало кто знает, какая титаническая работа стоит за этими медалями. Невероятно сильная, смелая, упорная и талантливая лыжница, гордость нашего спорта. Таких спортсменов, как Елена Вяльбе, — одна на миллион», — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме»

В Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Белый снег» — о лыжнице Елене Вяльбе
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