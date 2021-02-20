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Чешская лыжница назвала действия Большунова в эстафете на КМ в Лахти «поведением обезьяны»

Чешская лыжница назвала действия Большунова в эстафете на КМ в Лахти «поведением обезьяны»
Другие / Лыжный спорт 0
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Чешская лыжница Тереза Беранова, из-за контакта с которой на финише спринта на молодёжном чемпионате мира россиянка Анастасия Фалеева была лишена золота, прокомментировала тот инцидент.

Напомним, на финишной прямой Фалеева задела лыжу лидировавшей Берановой. После контакта чешка упала и некоторое время просто лежала на лыжне.

«Дисквалификация для россиянки была большим шоком. Она потом приходила извиняться, но мы сказали, что это спринт и так бывает. Не думаю, что она сделала это специально, как писали мне некоторые болельщики. В азарте борьбы в гонке о таких вещах, чтобы кого-то выбить, не думаешь. Просто эти девушки не участвуют в Кубке мира и не знают, что подобное может случиться в спринте», — приводит слова Берановой Aktualne.cz.

Кроме того, Беранова сравнила своё столкновение с Фалеевой с инцидентом между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Не думаю, что это было из-за спортивного мастерства Большунова. Это только подтвердило мне, что они пустоголовые. У меня есть своё мнение о них, и я не собираюсь его менять. К тому же финн не сделал ничего плохого, он просто финишировал. И не был настолько глуп, чтобы позволить кому-то себя обогнать. И потом, как он ударил его палкой? Это кажется мне совершенно неуместным, как поведение обезьяны», — сказала чешская лыжница.

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