«КПРФ» и «Газпром-Югра» вышли в «Финал восьми» Лиги чемпионов

Российские клубы «КПРФ» (Москва) и «Газпром-Югра» (Югорск) вышли в «Финал восьми» Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу.
В матче 1/8 финала «Газпром-Югра» на своей площадке обыграл литовский «Витис» со счётом 3:0. Голы забили Андрей Афанасьев, Александр Пирогов и Александр Виноградов.
«КПРФ» на выезде нанёс поражение хорватскому «Олмиссуму» – 2:1. Дубль оформил Янар Асадов.
Матчи «Финала восьми» с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена». До дальнейших распоряжений футзальные матчи под эгидой УЕФА играются без зрителей.
Мини-футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала
«Газпром-Югра» (Россия) — «Витис» (Литва) — 3:0 (2:0)
Голы: Афанасьев, 14, Пирогов, 18, Виноградов, 25.
«Олмиссум» (Хорватия) — «КПРФ» (Москва, Россия) — 1:2 (1:1).
Голы: Павич, 9 – Асадов, 9, 35.
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