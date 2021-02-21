Лыжников на чемпионате мира будут проверять на коронавирус каждые два дня

Органы здравоохранения Германии распорядились увеличить количество тестов на коронавирус во время чемпионата мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Оберстдорфе.



Первоначально ПЦР-тесты на коронавирус должны были проходить каждые шесть дней. Теперь же спортсменам, тренерам, членам команд и журналистам придётся сдавать экспресс-тесты каждые два дня до окончания первенства, сообщает Dagbladet. Отмечается, что причиной стала угроза новой мутации вируса.



Основная часть сборной России, которая будет выступать под флагом FIS, прибудет в Оберстдорф 23 февраля. Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

Расписание чемпионата мира—2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе