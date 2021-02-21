Чешская лыжница отключила комментарии в «Инстаграме» после потока оскорблений от россиян

Чешская лыжница Тереза Беранова, из-за контакта с которой на финише спринта на молодёжном чемпионате мира россиянка Анастасия Фалеева была лишена золота, вчера, 20 февраля, прокомментировала инцидент. В частности, столкновение с Фалеевой она сравнила с происшествием между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).



«Финн не сделал ничего плохого, он просто финишировал. И не был настолько глуп, чтобы позволить кому-то себя обогнать. И потом, как он ударил его палкой?! Это кажется мне совершенно неуместным, как поведение обезьяны», — сказала Беранова.



Эти слова возмутили многих российских болельщиков, и они не стали медлить с ответными действиями. Разные посты Терезы на её странице в «Инстаграме» получили множество гневных комментариев, в том числе смайлов в виде обезьян. Чешка в скором времени отключила комментарии к публикациям.

Чешская лыжница назвала действия Большунова в эстафете на КМ в Лахти «поведением обезьяны»