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Российские лыжники смогут тренироваться в форме сборной до официального старта ЧМ

Российские лыжники смогут тренироваться в форме сборной до официального старта ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0
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Сборная России по лыжным гонкам сможет тренироваться в привычной экипировке до официального старта чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия), сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

«До начала чемпионата мира мы можем использовать экипировку российской сборной. С 23 февраля, когда непосредственно начнётся чемпионат мира, мы должны заклеить все флаги и гербы. Сейчас никаких проблем нет, потому что официальный запрет действует только на период чемпионата мира и Олимпийских игр. Наши спортсмены в настоящее время тренируются в старой экипировке, хотя некоторые лыжники уже получили новую, нейтральную», — приводит слова Турышева ТАСС.

Напомним, российские спортсмены не могут выступать под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря 2022 года.

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