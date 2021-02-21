Российские лыжники провели первую контрольную тренировку на трассе ЧМ в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о первой контрольной тренировке россиян на трассе чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).
«Вчера состоялась первая контрольная тренировка у мужчин и женщин в классическом спринте. Никаких выводов с точки зрения формирования состава на гонку на чемпионат мира делать не нужно, это обычный тренировочный старт, без которого нельзя обойтись из-за отмены чешского этапа Кубка мира, ранее запланированного на эти же дни. Вчера сборные ряда стран объединились, чтобы провести контрольную тренировку, сегодня будет очередной контрольный тренировочный старт — гонка коньковым стилем. Всё это делается, чтобы набрать форму к чемпионату мира.
Тот же Сергей Устюгов вчера выступил неплохо, но никаких выводов, повторюсь, из этого делать не стоит. Мы пробовали опредёленные тактические схемы, какой участок трассы лучше отработать — ускоряться на спуске или стараться убежать на подъёме. Не менее важно было попробовать лыжи в такую тёплую погоду и проверить функциональное состояние спортсменов», — приводит слова Турышева ТАСС.
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