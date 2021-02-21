Россиянки завоевали 4 из 6 золотых медалей Гран-при Москвы по художественной гимнастике

Россиянки завоевали четыре золотые медали из шести в отдельных видах Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой. Её сестра Арина первенствовала в упражнениях с обручем. Ещё одну победу россиянки одержали в групповых упражнениях с пятью мячами.
С упражнением с булавами лучше всех справилась болгарка Боряна Калейн. Упражнение с тремя обручами и двумя парами булав выиграла команда Беларуси.
Художественная гимнастика. Гран-при Москвы
Булавы
1. Боряна Калейн (Болгария) — 27,650
2. Арина Аверина (Россия) — 27,200
3. Дина Аверина (Россия) — 26,800
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 27,350
2. Дина Аверина (Россия) — 26,700
3. Боряна Калейн (Болгария) — 26,000
Мяч
1. Дина Аверина (Россия) — 28,900
2. Арина Аверина (Россия) — 28,350
3. Боряна Калейн (Болгария) — 27,100
Лента
1. Дина Аверина (Россия) — 24,750
2. Боряна Калейн (Болгария) — 23,400
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 22,050…
5. Арина Аверина (Россия) — 21,150
Группы. Пять мячей
1. Россия — 43,350
2. Беларусь — 37,450
3. Узбекистан — 35,700
Группы. 3 обруча + 2 пары булав
1. Беларусь — 36,100
2. Россия — 35,550
3. Эстония — 33,100.
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