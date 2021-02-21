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Россиянки завоевали 4 из 6 золотых медалей Гран-при Москвы по художественной гимнастике

Россиянки завоевали четыре золотые медали из шести в отдельных видах Гран-при Москвы по художественной гимнастике.

Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой. Её сестра Арина первенствовала в упражнениях с обручем. Ещё одну победу россиянки одержали в групповых упражнениях с пятью мячами.

С упражнением с булавами лучше всех справилась болгарка Боряна Калейн. Упражнение с тремя обручами и двумя парами булав выиграла команда Беларуси.

Художественная гимнастика. Гран-при Москвы

Булавы

1. Боряна Калейн (Болгария) — 27,650

2. Арина Аверина (Россия) — 27,200

3. Дина Аверина (Россия) — 26,800

Обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 27,350

2. Дина Аверина (Россия) — 26,700

3. Боряна Калейн (Болгария) — 26,000

Мяч

1. Дина Аверина (Россия) — 28,900

2. Арина Аверина (Россия) — 28,350

3. Боряна Калейн (Болгария) — 27,100

Лента

1. Дина Аверина (Россия) — 24,750

2. Боряна Калейн (Болгария) — 23,400

3. Екатерина Веденеева (Словения) — 22,050…

5. Арина Аверина (Россия) — 21,150

Группы. Пять мячей

1. Россия — 43,350

2. Беларусь — 37,450

3. Узбекистан — 35,700

Группы. 3 обруча + 2 пары булав

1. Беларусь — 36,100

2. Россия — 35,550

3. Эстония — 33,100.