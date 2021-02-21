Российские ватерполисты не сумели завоевать путёвку на ОИ в Токио, уступив Хорватии

Ватерполисты сборной России не сумели завоевать путёвку на Олимпийские игры в Токио. В матче за третье квалификационного турнира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), россияне в серии послематчевых пенальти уступили команде Хорватии. Основное время завершилось вничью – 11:11. В серии пенальти хорваты были точнее – 14:13.



Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали.



Олимпийская квалификация должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.



Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Роттердам, Нидерланды

Мужчины. Матч за третье место



Хорватия – Россия – 25:24 (4:3, 2:4, 3:1, 2:3, пен. – 14:13).