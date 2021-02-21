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Российские ватерполисты не сумели завоевать путёвку на ОИ в Токио, уступив Хорватии

Российские ватерполисты не сумели завоевать путёвку на ОИ в Токио, уступив Хорватии
Другие / Водные виды спорта 0

Ватерполисты сборной России не сумели завоевать путёвку на Олимпийские игры в Токио. В матче за третье квалификационного турнира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), россияне в серии послематчевых пенальти уступили команде Хорватии. Основное время завершилось вничью – 11:11. В серии пенальти хорваты были точнее – 14:13.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали.

Олимпийская квалификация должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.

Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. Матч за третье место

Хорватия – Россия – 25:24 (4:3, 2:4, 3:1, 2:3, пен. – 14:13).

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