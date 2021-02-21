Горнолыжник Семён Ефимов стал 16-м в слаломе на чемпионате мира

Чемпионат мира по горнолыжному спорту в Кортина-д’Ампеццо (Италия) завершился специальным слаломом. Победу одержал норвежец Себастьян Фосс-Солевог. В призовую тройку вошли австриец Адриан Пертль и норвежец Хенрик Кристофферсен.
Россияне Семён Ефимов и Никита Алёхин заняли 16-е и 22-е места. Александр Хорошилов не сумел финишировать в первой попытке.
Накануне FIS впервые за более чем 20 лет приняла непопулярное решение – первыми во второй попытке стартовали те, кто в первом заезде финишировал в конце топ-15, а не топ-30. Россиянам решение оказалось только на руку. Ефимов стартовал 19-м вместо 11-го и занял самое высокое место в карьере, а Алёхин вместо топ-30 едва не вошёл в топ-20.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Мужчины. Слалом
1. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) – 1.46,48.
2. Адриан Пертль (Австрия) – 1.46,69.
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.46,94…
16. Семён Ефимов (Россия) – 1.50,30…
22. Никита Алёхин (Россия) – 1.56,77.
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