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Чешская лыжница Беранова: никто из русских тебя не поприветствует, никто не улыбнётся

Чешская лыжница Беранова: никто из русских тебя не поприветствует, никто не улыбнётся
Другие / Лыжный спорт 0
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Чешская лыжница Тереза Беранова, из-за контакта с которой на финише спринта на молодёжном чемпионате мира россиянка Анастасия Фалеева была лишена золота, продолжила высказываться о российских спортсменах.

Напомним, накануне она назвала действия россиянина Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти поведением обезьяны. Большунов замахнулся палкой на подрезавшего его финна Йони Мяки.

«У россиян большая команда лыжников, но на твоё приветствие никто даже не ответит, никто не улыбнётся. Не хочется сразу злобно смотреть на них, но так постоянно получается. Ты думаешь: „Боже мой, они даже поприветствовать не могут? Поговорить не могут с нами? Почему они постоянно так ведут себя на Кубке мира?“ Они сами провоцируют такие эмоции», — приводит слова Берановой Aktualne.

Чешская лыжница назвала действия Большунова в эстафете на КМ в Лахти «поведением обезьяны»

Источник: Aktualne

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: instagram.com/terezz_23

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