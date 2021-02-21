Анжелика Сидорова установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Чемпионка мира Анжелика Сидорова установив лучший результат сезона в мире, одержав победу на Всероссийском фестивале прыжков с шестом в Москве.
Сидорова преодолела планку на высоте 4,90 м. Высоту 5 метров она покорить не сумела. Личным рекордом Анжелики является высота 4,95 м. До сегодняшнего дня лучший результат сезона в мире принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88).
Второе место на фестивале в Москве заняла Полина Кнороз, третье — Ирина Иванова. Обе спортсменки завершили выступления на высоте 4,70 м, выполнив олимпийский норматив.
В соревнованиях мужчин победу одержал Тимур Моргунов. Только восстановившийся после травмы спортсмен взял планку на высоте 5,65 м. Вторым стал Виктор Пинтусов — 5,55 м, третьим с таким же результатом Михаил Шмыков.
Главным стартом зимнего сезона для россиян является чемпионат Европы в помещении, который пройдёт с 5 по 7 марта в Торуни (Польша). Российские спортсмены выступят там, только если World Athletics успеет до 24 февраля решить вопрос о предоставлении им нейтрального статуса.
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