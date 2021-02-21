Анжелика Сидорова: психологический барьер перед высотой 5 метров, конечно, есть

Чемпионка мира Анжелика Сидорова, установив лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом – 4,90 м, объяснила, почему не сумела покорить высоту 5 м. Личным рекордом Анжелики является высота 4,95 м.

«Я очень довольна тем, что вернула себе лучший результат сезона в мире. Так заканчивать сезон не стыдно. Изначально меня немного трясло, но когда дошла до 4,90, то пришла в себя и решила, что надо попытаться прыгать и на пять метров. Но прыжки на этой высоте получились робкими, надо чаще пробовать.

Определённый психологический барьер перед этой высотой, конечно, есть. К ней нужно подходить плавно, после частых прыжков за 4,90. Хотелось бы как можно больше соревнований высокого уровня, где адреналин заставляет тебя прыгать как можно выше. Но сама цифра меня не пугает, это всего лишь следующая ступень", — приводит слова Сидоровой ТАСС.