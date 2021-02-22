Маркус Крамер — о падении Устюгова: выглядело плохо. Сергею очень больно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал инцидент с падением Сергея Устюгова в контрольной гонке на трассе чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ему пришлось досрочно закончить гонку. Он упал на спину и плечо. И на правую ногу. Это большая проблема. Выглядело плохо. Сергею Устюгову очень больно. Посмотрим, что будет дальше. Но я не думаю, что он что-то сломал. Однако это было большим потрясением для меня», — приводит слова Крамера NRK.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.