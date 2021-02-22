Норвежский эксперт отреагировал на падение Сергея Устюгова в контрольной гонке перед ЧМ

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд прокомментировал инцидент с падением российского лыжника Сергея Устюгова в контрольной гонке на трассе чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).
«До спринта осталось всего несколько дней. Самое важное для Устюгова сейчас — вернуться и быть полностью готовым к соревнованиям. Но очевидно, что это падение скажется на его подготовке», — приводит слова Аукланда NRK.
Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.
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