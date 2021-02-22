Маркус Крамер: надеюсь, Устюгов отключит все эмоции
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился ожиданиями от выступления Сергея Устюгова в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Спортсмен упал в ходе контрольной гонки на трассе чемпионата мира и получил ушиб.
«Надеюсь, он отключит все эмоции и боль не помешает ему в соревнованиях. Очевидно, что есть риск выступить не очень хорошо в такой ситуации. Но у нас отличная медицинская команда, которая о нём позаботится», — приводит слова Крамера NRK.
Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017.
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