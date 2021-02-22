Тренер сборной России объяснил, почему Александр Большунов пропустил контрольную гонку
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, почему лидер мужской национальной команды Александр Большунов не принял участия в контрольной гонке в Оберстдорфе (Германия), где в ближайшие две недели пройдёт чемпионат мира.
«Александр Большунов уже прибыл в Оберстдорф. Он не участвовал в воскресной контрольной тренировке, в которой выступили практически все остальные россияне. Спортсмен готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальную форму к гонкам.
Также из моей группы в Оберстдорфе уже находятся Денис Спицов и Мария Истомина», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира.
Финская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Александра Большунова
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