Холунд — о трассе ЧМ: если какой-то камикадзе вылетит из-за спины, может быть опасно

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд, а также лыжники Ийво Нисканен и Ханс Кристер Холунд оценили трассу чемпионата мира в Обертсдорфе.

«Особенностью этой трассы является сочетание высокоскоростных участков с очень мягкими поворотами. На них придётся резко останавливаться. Важно выбирать правильную траекторию, чтобы избежать худшего», — приводит слова Аукланда NRK.

«Трасса может быть опасной, так было вчера. Она может стать ещё опаснее, если её посыпать солью», — сказал Нисканен.

«Если какой-то камикадзе вылетит из-за спины, может быть опасно», — сказал Холунд.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.