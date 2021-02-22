Холунд — о трассе ЧМ: если какой-то камикадзе вылетит из-за спины, может быть опасно
Норвежский эксперт Фредрик Аукланд, а также лыжники Ийво Нисканен и Ханс Кристер Холунд оценили трассу чемпионата мира в Обертсдорфе.
«Особенностью этой трассы является сочетание высокоскоростных участков с очень мягкими поворотами. На них придётся резко останавливаться. Важно выбирать правильную траекторию, чтобы избежать худшего», — приводит слова Аукланда NRK.
«Трасса может быть опасной, так было вчера. Она может стать ещё опаснее, если её посыпать солью», — сказал Нисканен.
«Если какой-то камикадзе вылетит из-за спины, может быть опасно», — сказал Холунд.
Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.
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