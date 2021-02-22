Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал сокрытие символики на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал то, что на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) все машины сборной России были заклеены чёрным скотчем, чтобы скрыть всю национальную символику.
«Многие спрашивали нас, что мы делаем. Некоторые полагали, что это из-за жаркой погоды. Никто не понял, зачем мы сделали это.
Нам не позволено использовать ни российский флаг, ни другую российскую символику. Я действительно устал от всего этого. Это началось в 2015 году и не закончится никогда. Однажды это должно прекратиться, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Крамера TV2.
Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
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