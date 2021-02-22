Юлия Ефимова: некоторые иностранцы, особенно в Америке, негативно относятся ко мне

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о планах и об отношении к ней в США.
«Есть ли у меня стимул доплыть до Олимпиады-2024 в Париже или Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе? Ответить очень сложно. У меня, конечно, всё меняется. Но, наверное, всё-таки я устала. Сейчас тяжело всё наверстывать после такой паузы, и я переживаю за свой первый старт. Кстати, хотела в Америке поехать на соревнования по короткой воде, но меня не пустили, потому что у меня нет результатов в 2020 году. Слушайте, а у кого они есть?!
Скорее всего, мой первый старт будет на отборе на чемпионате России. Но я знаю себя — если захочу, то это сделаю. А что будет дальше — посмотрим. Раньше я планировала завершать после Токио. Думала, это будет моя последняя Олимпиада. Выступила бы в Японии, поплавала бы ещё полгода, пока не сошла форма. Поездить по соревнованиям, мастер-классам. Но я эмоционально устала, что надо всё время доказывать, что у тебя нет допинга, что ты не верблюд, что можешь выступать. Некоторые иностранцы, особенно в Америке, как-то негативно относятся. Не все, конечно. Но я уже устала от этого, и эмоционально тяжело. Или это возраст подходит, и мне уже не хочется воевать.
Хочется обычного спокойствия. Тем более у меня сейчас есть такое чудо, как Джаспер. Я недавно завела щенка породы помски. Очень радуюсь, когда нахожусь рядом с ним", — цитирует Ефимову сайт «Матч ТВ».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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