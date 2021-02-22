Российский чемпион мира рассказал, как навыки в санном спорте помогают на дорогах

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко утвердительно ответил на вопрос, помогают ли навыки, приобретённые в спорте, на дорогах.

«Видимо, сказывается и чувство скорости, и реакция. Потому что я смотрю на других водителей — его уже занесло на дороге, а он только начинает крутить рулём. И я такие вещи замечаю, у меня это уже на уровне рефлексов.

Но при этом если у тебя хорошая реакция, но ты не знаешь, куда крутить руль, то она тебе не нужна. И людям, конечно же, надо хоть немного интересоваться экстремальным вождением, тем более что это можно посмотреть в интернете. Но большинство людей просто не знают, куда крутить руль в той или иной непростой ситуации», — приводит слова Семёна Павличенко «Р-Спорт».