Российский чемпион мира рассказал, как навыки в санном спорте помогают на дорогах
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко утвердительно ответил на вопрос, помогают ли навыки, приобретённые в спорте, на дорогах.
«Видимо, сказывается и чувство скорости, и реакция. Потому что я смотрю на других водителей — его уже занесло на дороге, а он только начинает крутить рулём. И я такие вещи замечаю, у меня это уже на уровне рефлексов.
Но при этом если у тебя хорошая реакция, но ты не знаешь, куда крутить руль, то она тебе не нужна. И людям, конечно же, надо хоть немного интересоваться экстремальным вождением, тем более что это можно посмотреть в интернете. Но большинство людей просто не знают, куда крутить руль в той или иной непростой ситуации», — приводит слова Семёна Павличенко «Р-Спорт».
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