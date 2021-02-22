«Будем начинать с нуля». Трефилов — о подготовке российских гандболисток к Играм в Токио

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов на встрече руководства организации с женской национальной командой заявил, что подготовка олимпийских чемпионок 2016 года к Играм в Токио начнётся с нуля.
Сборная России начинает подготовку под руководством нового наставника Алексея Алексеева, который сменил на этом посту испанца Амброса Мартина. Трефилов стал тренером-консультантом сборной.
«Вы должны понять сегодняшнее положение. Мы будем начинать с нуля. Некоторые улыбаются, здорово, мы находимся в мире на «надцатом» месте, это к первому месту надо приделать табуреточку. Я очень прошу отнестись нормально: приехали на сбор, работаем", — приводит слова Трефилова ТАСС.
Под руководством Трефилова женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и четыре раза побеждала на чемпионатах мира. В августе 2019 года наставник был вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья — специалист перенёс операцию на сердце.
С 19 по 21 марта в Венгрии пройдёт олимпийская квалификация. Женская сборная России сыграет во второй группе вместе с командами Сербии, Венгрии и Китая.
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