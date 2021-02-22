На чемпионате Испании по лёгкой атлетике судьи лишили спортсменку шансов на победу

На чемпионате Испании по лёгкой атлетике произошёл скандал в секторе для прыжков в длину. Для 19-летней Марии Висенте турнир был испорчен уже после первой попытки. Судьи решили, что у спортсменки был заступ, и поспешили стереть отметку. Видеоповтор показал, что Висенте выполнила прыжок без нарушения правил, однако измерить результат уже не было возможности.

«Нет никакого объяснения тому, что произошло. Судья видел, что это был правильный прыжок, но я не понимаю, почему те, кто был в прыжковой яме, думали, что это ошибка. Они просто стёрли его. Это очень эмоциональный момент, потому что я хотела здесь добиться гораздо большего», — приводит слова плачущей Висенте Reuters.

Судьи признали свою ошибку и дали Висенте дополнительную попытку. Однако потрясённая спортсменка не смогла повторить высокий результат и продолжить борьбу за золото. В незасчитанной попытке Мария показала результат около 6,5 м. В дальнейшем она прыгнула только на 6,24 м. Фатима Диаме выиграла турнир с результатом 6,51 м, а Тесси Эбоселе завоевала серебро с прыжком на 6,31.

Висенте является чемпионкой мира (2017) и чемпионкой Европы (2018) среди спортсменов не старше 18 лет, чемпионкой Европы до 20 лет (2019) и серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2018 года.