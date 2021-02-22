Бородавко: рука позволяет Непряевой работать если не на 100%, то на 90% точно

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Наталья Непряева, месяц назад сломавшая два пальца на руке, выступит на чемпионате мира, который стартует в Оберстдорфе (Германия) 25 февраля.
«Подготовка к чемпионату мира фактически закончилась, завтра утром выезжаем из Италии в Оберстдорф. Сегодня провели первую интервальную тренировку, очень жёсткую, спринтерского направления, она показала, что рука позволяет Наталье работать если не на 100%, то на 90% точно. Физиотерапевты ещё поработают над тем, чтобы облегчить нагрузку на руку, будут проделаны лечебные процедуры. Надеемся, что она будет стартовать в спринте, а дальше определимся по ходу.
Татьяна Сорина? Судя по тем контрольным стартам, которые прошли, у неё всё в порядке, Татьяна готова к чемпионату мира», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».
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