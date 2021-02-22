Бородавко: дай бог, чтобы гимн FIS звучал на ЧМ чаще. Все будут знать, в чью честь

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об отношении национальной команды к требованиям, предъявляемым на чемпионате мира в связи с санкциями ВАДА.

Напомним, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут участвовать в чемпионатах мира, под флагом России. Также запрещено использование национального гимна и герба. На церемониях награждения в честь побед россиян будет использоваться гимн FIS.

«Если есть такие требования, мы обязаны их выполнять. Правила определены, мы должны им подчиняться. Все спортсмены, выступающие на чемпионате мира, приехали выступать за страну. И название Россия будет присутствовать в аббревиатуре. Да, не будет гимна, но все понимают, откуда спортсмен. Дай бог, чтобы гимн FIS звучал как можно чаще. Все будут знать, в чью честь будет играть такой гимн. Важно, что все мы и наши соперники знаем, что ребята представляют Россию", — приводит слова Бородавко РИА «Новости».