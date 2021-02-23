Кирвесниеми: Большунов как конь. У него нет слабых мест!

Шестикратный бронзовый призёр Олимпийских игр финский лыжник Харри Кирвесниеми высказал мнение, что россиянин Александр Большунов может забрать всё золото чемпионата мира, который стартует 25 февраля в Оберстдорфе (Германия).
«Большунов может забрать всё личное золото на чемпионате мира в Оберстдорфе. Он действительно исключительный лыжник.
У него всегда был стабильно уверенный и жёсткий темп. Он был храбрым молодым лыжником, который, не раздумывая, выходил вперёд в контактных гонках, но поначалу ему не хватало темпа до финиша. Он был тактически глуп, но испробовав все варианты, извлёк уроки из своих ошибок. Он показал себя особенным и исключительно талантливым парнем.
Все его качества как минимум хороши, но большинство из них просто отличны. В своих тренировках он уделяет внимание скоростным и силовым характеристикам, определяющим победу. Раньше он мог держать темп и бросать вызов любому на дистанции, но теперь он также лучший и на финише.
Он мускулистый и может много дней подряд под большими нагрузками быть в рабочем состоянии. Он как конь. У него нет слабых мест! Одно время говорили, что он похуже в свободном стиле, но теперь он лучший и там.
Если не возникнет проблем со здоровьем, Большунов может выиграть всё золото в Оберстдорфе и, скорее всего, так будет ещё много лет. С такой универсальностью он может выиграть практически всё», — приводит слова Кирвесниеми Ilta-Sanomat.
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