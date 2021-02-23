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Йоханнес Клебо: я не фаворит чемпионата мира. На дистанции есть сильный русский

Йоханнес Клебо: я не фаворит чемпионата мира. На дистанции есть сильный русский
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отказался считать себя фаворитом чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта.

«Я не фаворит этого чемпионата. И для меня невероятно, что я приезжаю на турнир и не являюсь фаворитом даже на тренировках. Чувствую себя проигравшим в спринте, а на дистанции у нас есть сильный русский и несколько норвежцев», — приводит слова Клебо TV2.

В настоящее время Клебо занимает девятое место в общем зачёте Кубка мира. На счету норвежского спортсмена 519 очков. Напомним, сборная Норвегии пропустила несколько этапов из-за боязни заразиться коронавирусом. Лидер сезона россиянин Александр Большунов уже обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. На его счету 1613 очков.

Александр Большунов простудился перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе
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