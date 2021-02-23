Губерниев — норвежцам: у нас есть Большунов, так что никакого золота у вас не будет

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире норвежского телевидения заявил, что у сборной Норвегии по лыжным гонкам не будет золотых медалей на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта. По мнению Губерниева, всё золото заберёт лидер мужской сборной России Александр Большунов.

«Российский биатлон сейчас без медалей, к сожалению (на чемпионате мира сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете. — Прим. «Чемпионата»). Но на следующей неделе Норвегия — при Большунове-то — на две недели останется без золотых медалей. Только серебряные и бронзовые. Норвегия, будь внимательней!» — сказал Губерниев в эфире телеканала NRK.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира.