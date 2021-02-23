Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг: я не собиралась бить Линн Сван

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг сообщила, что шведка Линн Сван не извинилась перед ней за инцидент, случившийся в четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Сван подрезала норвежку при выходе на финишную прямую.

После гонки Венг призналась, что ей хотелось «включить Большунова» и стукнуть соперницу палкой.

«После финиша я подумала: „Мне нужно её ударить“. Но по-настоящему я не собиралась её бить. Сван может не бояться. Она не извинилась передо мной. Сван стоит на своём и считает, что права. Это её право, мне всё равно.

Что будет, когда мы встретимся вновь? Не знаю. Я уважаю её как лыжницу. Она чертовски сильна. Но является ли уважение обоюдным, не знаю, спросите её", — приводит слова Венг Dagbladet.