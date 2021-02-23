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Норвежский менеджер – о лыжной сборной России: заклеивание их символики – это правильно

Норвежский менеджер – о лыжной сборной России: заклеивание их символики – это правильно
Другие / Лыжный спорт 0
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Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг прокомментировал заклеивание надписей «Россия» на автобусах российской сборной в Оберстдорфе (Германия), а также накинутое на машины белое полотно.

«Я видел, что российская смазочная машина накрыта. Я считаю, что это правильно, потому что стране фактически запрещено участвовать в чемпионатах. Но и когда тренер сборной России Маркус Крамер говорит, что это бремя для спортсменов, я понимаю это», — сказал Бьервиг TV 2.

Напомним, что российским спортсменам запрещено выступать на мировых чемпионатах под национальным флагом и гербом до конца 2022 года. Им, а также членам команды запрещено также носить надпись «Россия» на экипировке. На чемпионате мира в Оберстдорфе россияне выступят под флагом Международной федерации лыжного спорта.

Накануне Маркус Крамер сказал, что устал от санкций в отношении российской команды, но надеется, что это скоро закончится: «Мы уже перезапустились. У нас новые молодые лыжники. Мы делаем всё, что можем, работаем со всеми организациями, которые хотят. Мы показываем, что мы чистая команда, они могут прийти и протестировать наших лыжников, когда захотят».

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал сокрытие символики на ЧМ
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