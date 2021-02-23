Нисканен: не только Большунов кандидат на золото ЧМ. Норвежцы были сильнее в Руке, Лахти

Двукратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен предположил, что россиянин Александр Большунов не может считаться главным претендентом на победу в дистанционных гонках чемпионата мира в Оберстдорфе.
«Чтобы завоевать золото в марафоне на чемпионате мира, нужно добиться успеха во всём. Не думаю, что только Большунов является кандидатом на завоевание золота в дистанционных гонках. В Руке и Лахти норвежцы были сильнее его. Посмотрим, как будет на чемпионате мира», — приводит слова Нисканена Dagbladet.
Финн также оценил выступление в сезоне.
«Пятое место на мини-туре в Руке было неплохим результатом, но, думаю, во время „Тур де Ски“ я слишком много тренировался. Мне нужно будет проанализировать свою форму на чемпионате мира», — сказал Нисканен.
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