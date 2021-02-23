Ийво Нисканен рассказал, кого из норвежских лыжников будет опасаться в марафоне на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, кого из норвежских лыжников будет опасаться в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Думаю, Пола Голберга и Эмиля Иверсена обойти будет сложно. Это 100%. Что касается Клебо, то к марафону он всегда завоёвывает уже много медалей чемпионата мира, так что, пожалуй, не будет так голоден, как остальные, которые выиграли меньше», — приводит слова Нисканена Dagbladet.
Нисканен также является чемпионом мира 2017 года в гонке на 15 км классическим стилем.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Первые медали будут разыграны 25 февраля в спринтерских гонках. В последний день соревнований состоится гонка на 50 км.
Нисканен: не только Большунов кандидат на золото ЧМ. Норвежцы были сильнее в Руке, Лахти
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
13:03
-
12:34
-
12:31
-
12:13
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:10
-
09:23
-
08:46
-
03:21
-
01:26
-
00:52
- 22 февраля 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:31
-
19:30
-
18:04
-
17:32
-
16:00
-
15:47
-
15:22
-
10:55
-
10:40
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
00:07
- 21 февраля 2021
-
23:32
-
22:52
-
22:20
-
22:08
-
21:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам