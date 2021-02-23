Ийво Нисканен рассказал, кого из норвежских лыжников будет опасаться в марафоне на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, кого из норвежских лыжников будет опасаться в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Думаю, Пола Голберга и Эмиля Иверсена обойти будет сложно. Это 100%. Что касается Клебо, то к марафону он всегда завоёвывает уже много медалей чемпионата мира, так что, пожалуй, не будет так голоден, как остальные, которые выиграли меньше», — приводит слова Нисканена Dagbladet.

Нисканен также является чемпионом мира 2017 года в гонке на 15 км классическим стилем.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Первые медали будут разыграны 25 февраля в спринтерских гонках. В последний день соревнований состоится гонка на 50 км.