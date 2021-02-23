В сборной России отреагировали на возможное изменение расписания ЧМ по лыжным гонкам

Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта рассматривают возможность изменения расписания гонок после массовой критики со стороны участников, сообщает NRK. В первые дни чемпионата мира синоптики прогнозируют очень тёплую погоду. Команды призвали организаторов переставить старты на более раннее время.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер так отреагировал на известие о возможном изменении расписания: «Хорошо, что они рассматривают этот вопрос, потому что снежные условия будут лучше, если гонки состоятся пораньше. Чем позже пройдут старты, тем более рыхлым станет снег. В таком случае условия будут неравными».
В частности, квалификацию женской гонки на 5 км свободным стилем предложено перенести с 14:30 мск на 11:00, а отбор в мужской гонке на 10 км — 16:30 на 12:30. Квалификацию и финалы в спринте предлагают перенести на 3-4 часа.
«Так будет справедливее. Для спринта это не такая уже большая проблема, но в дальнейшем условия будут другими. После 12 часов дня погода уже будет очень солнечной», — сказал Крамер.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринтерских гонках.
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