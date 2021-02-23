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В сборной России отреагировали на возможное изменение расписания ЧМ по лыжным гонкам

В сборной России отреагировали на возможное изменение расписания ЧМ по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта рассматривают возможность изменения расписания гонок после массовой критики со стороны участников, сообщает NRK. В первые дни чемпионата мира синоптики прогнозируют очень тёплую погоду. Команды призвали организаторов переставить старты на более раннее время.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер так отреагировал на известие о возможном изменении расписания: «Хорошо, что они рассматривают этот вопрос, потому что снежные условия будут лучше, если гонки состоятся пораньше. Чем позже пройдут старты, тем более рыхлым станет снег. В таком случае условия будут неравными».

В частности, квалификацию женской гонки на 5 км свободным стилем предложено перенести с 14:30 мск на 11:00, а отбор в мужской гонке на 10 км — 16:30 на 12:30. Квалификацию и финалы в спринте предлагают перенести на 3-4 часа.

«Так будет справедливее. Для спринта это не такая уже большая проблема, но в дальнейшем условия будут другими. После 12 часов дня погода уже будет очень солнечной», — сказал Крамер.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринтерских гонках.

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