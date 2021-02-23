Вяльбе рассказала о состоянии Устюгова и Непряевой перед стартом чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состояние лыжников российской сборной – Сергея Устюгова, Натальи Непряевой и Татьяны Сориной перед началом чемпионата мира в Оберстдорфе.



Устюгов 21 февраля упал во время контрольной гонки в Оберстдорфе.

«У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля в индивидуальной гонке – первом старте ЧМ – он стартовать не сможет. И тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить — у нас жёсткий отбор, и ни один тренер за былые заслуги не поставит его в состав», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».



Состояние получавших травмы девушек же, по словам Вяльбе, лучше: «Сорина делала обезболивающие уколы, у неё всё в прошлом. Наташу Непряеву я ещё тут не видела, но дней пять назад мы общались с Юрием Бородавко. Да, рука у неё болит, но врачи говорят, что надо терпеть и через боль тренироваться – так даже будет эффективнее для восстановления. Наташа будет участвовать, и я желаю ей удачи, потому что этот сезон у неё не сложился».