Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе рассказала о состоянии Устюгова и Непряевой перед стартом чемпионата мира

Вяльбе рассказала о состоянии Устюгова и Непряевой перед стартом чемпионата мира
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состояние лыжников российской сборной – Сергея Устюгова, Натальи Непряевой и Татьяны Сориной перед началом чемпионата мира в Оберстдорфе.

Устюгов 21 февраля упал во время контрольной гонки в Оберстдорфе.

«У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля в индивидуальной гонке – первом старте ЧМ – он стартовать не сможет. И тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить — у нас жёсткий отбор, и ни один тренер за былые заслуги не поставит его в состав», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Состояние получавших травмы девушек же, по словам Вяльбе, лучше: «Сорина делала обезболивающие уколы, у неё всё в прошлом. Наташу Непряеву я ещё тут не видела, но дней пять назад мы общались с Юрием Бородавко. Да, рука у неё болит, но врачи говорят, что надо терпеть и через боль тренироваться – так даже будет эффективнее для восстановления. Наташа будет участвовать, и я желаю ей удачи, потому что этот сезон у неё не сложился».

Сергей Устюгов упал и заработал ушибы во время контрольной гонки на трассе ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021