Вяльбе рассказала о состоянии Устюгова и Непряевой перед стартом чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состояние лыжников российской сборной – Сергея Устюгова, Натальи Непряевой и Татьяны Сориной перед началом чемпионата мира в Оберстдорфе.
Устюгов 21 февраля упал во время контрольной гонки в Оберстдорфе.
«У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля в индивидуальной гонке – первом старте ЧМ – он стартовать не сможет. И тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить — у нас жёсткий отбор, и ни один тренер за былые заслуги не поставит его в состав», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
Состояние получавших травмы девушек же, по словам Вяльбе, лучше: «Сорина делала обезболивающие уколы, у неё всё в прошлом. Наташу Непряеву я ещё тут не видела, но дней пять назад мы общались с Юрием Бородавко. Да, рука у неё болит, но врачи говорят, что надо терпеть и через боль тренироваться – так даже будет эффективнее для восстановления. Наташа будет участвовать, и я желаю ей удачи, потому что этот сезон у неё не сложился».
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