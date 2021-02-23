Вяльбе – о статусе сборной России на ЧМ: мы это не обсуждаем, и не стоит нагнетать

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к статусу российской сборной на чемпионате мира в Оберстдорфе. Напомним, из-за санкций лыжники будут выступать под флагом Международной федерации (FIS).



«Мы не обсуждаем эти вопросы. Не стоит нагнетать. Примерно 80% нынешнего состава сборной России были на Олимпиаде в Пхёнчхане и уже прошли через всё это. Спортсмены должны сконцентрироваться на подготовке. Им не нужно читать всё это лишнее», — заявила Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».



Ранее стало известно, что сервисмены заклеили на автобусах сборной надписи «Россия», которые также запрещено демонстрировать, а также накрыли транспорт белыми полотнами. Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг выразил мнение, что это правильно, потому что «стране фактически запрещено участвовать в чемпионатах».

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