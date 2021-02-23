Вяльбе – о Большунове: он хочет бежать все гонки чемпионата мира. Я с чем-то не согласна

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи» ответила на вопрос о готовности победителя сезона в Кубке мира Александра Большунова перед стартом чемпионата мира.
«Большунов хочет бежать на всех гонках чемпионата. Я с чем-то не согласна. Посмотрим после первых двух стартов и тогда примем решение. Из-за простуды ему пришлось раньше уехать со сбора в Италии и приехать сюда. Будем надеяться, что он не сделал только скоростную работу и что простуда не так сильно отразится на его результатах», — сказала Вяльбе.
Она добавила, что пока что окончательные составы на индивидуальные гонки, которые состоятся 25 февраля, не сформированы: «Дождёмся сегодня решения Устюгова – побежит он или нет. И тогда примем решение».
Кроме того, президент ФЛГР сказала, что будет довольна чемпионатом мира, если будет завоёвана золотая медаль.
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день состоится индивидуальный спринт классическим стилем у мужчин и женщин.
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