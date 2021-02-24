Елена Вяльбе рассказала, как относится к острым высказываниям в адрес сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, как относится к острым высказываниям в отношении национальной команды.
«Не хочу говорить пафосные фразы, но это в целом отношение к России. То, что происходит в жизни, налицо и в спорте.
Я горжусь Сашей Большуновым, его немногословностью и правильными ответами. После победы в Фалуне он подошёл в микст-зону и сказал: «Когда нас бьют, мы становимся сильнее». Я могу только повторить его слова. Лучший ответ на все подобные высказывания – результат. Если вся команда будет это знать и понимать, нас перестанут лишний раз поддёргивать и провоцировать.
Что касается публикаций в отношении сборной России, то я стараюсь такие вещи не читать и тем более не оправдываться. Особенно когда не за что оправдываться. Как говорят у нас в России, громче всех на пожаре кричит тот, кто сам этот пожар и устроил. Для меня нет ничего удивительного в таких публикациях, такое было всегда. На войне все средства хороши, а спорт – тоже война. Ну а лыжные гонки – часть спорта», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Вяльбе выйдет на «Чемпионате» сегодня, 24 февраля, в 10:00 мск.
- 24 февраля 2021
-
08:40
-
08:26
-
08:20
-
08:00
-
01:15
-
00:25
- 23 февраля 2021
-
23:18
-
22:19
-
21:43
-
21:26
-
20:43
-
20:38
-
20:12
-
19:44
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
17:09
-
16:55
-
15:47
-
15:24
-
14:27
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
13:28
-
13:03
-
12:34
-
12:31
-
12:13
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
11:01
-
10:52