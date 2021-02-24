Вяльбе: хочу верить, что у наших соперников нет желания свалить русских любой ценой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как относится к столкновениям на трассе с участием российских и зарубежных лыжников.
«Я никогда не хочу плохо думать о соперниках. В контактных гонках такое случается сплошь и рядом, и на 99 процентов это происходит случайно, ни о каком злом умысле речи идти не может. Просто мы обращаем внимание, когда такое происходит с участием российских спортсменов.
Давайте быть объективными. Если пересмотреть массу гонок за сезон, то можно увидеть, что столкновения происходят между финнами и норвежцами, шведами и американцами, французами и итальянцами. Но это нам, россиянам, не бросается в глаза, поскольку в тех инцидентах нет представителей сборной России.
Подчеркну, я не думаю, что российских лыжников все вокруг пытаются сбить с ног и вывести из себя. Контактные гонки и подразумевают возможность контакта. Насколько эти контакты могут быть в рамках правил – это уже вопрос. На мой взгляд, правило либо нужно ужесточить и за любой контакт дисквалифицировать, либо смягчить. Главное, чтобы эти правила всегда трактовались одинаково, а не так, что кому-то жёлтую карточку, а кому-то три минуты к результату навесить или дисквалифицировать. Я хочу верить в то, что у наших соперников нет желания свалить русских любой ценой, даже ценой собственного схода с дистанции», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Вяльбе выйдет на «Чемпионате» сегодня, 24 февраля, в 10:00 мск.
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