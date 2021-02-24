Елена Вяльбе призналась, что перед Олимпиадой-1988 её заставляли сделать аборт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как перед Олимпиадой 1988 года в Калгари спортивные чиновники заставили её сделать аборт, но она отказалась.
«Я читала историю Анфисы Резцовой, где она рассказывала, как перед Олимпиадой в Калгари её заставили сделать аборт. А Вяльбе, мол, была молодая, её никто этого не заставлял делать. На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счёт было своё мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе её осуждать и обсуждать. Меня гораздо больше олимпийских медалей волновал вопрос о том, будут ли у меня после аборта дети. Я выбрала другой путь.
Мешала ли мне такая позиция? Скорее нет, чем да. Я никогда не молчала, отстаивала своё мнение. Наверняка многим это не нравилось, но меня воспринимали с тем характером, который у меня есть. У сильных спортсменов всегда сложные характеры», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Вяльбе выйдет на «Чемпионате» сегодня, 24 февраля, в 10:00 мск.
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