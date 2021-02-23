Йоханнес Клебо: один совет моего деда останется между нами. У нас должен быть секрет

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо ответил на вопрос, какой совет дал ему его дед Коре перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).
«Конечно, он напомнил о технических моментах, над которыми мы работали. И, пожалуй, что не нужно ничего выдумывать, а стоит лишь делать то, что раньше. Однако один совет дедушки останется между нами. У нас должен быть секрет», — приводит слова Клебо TV2.
Первые медали на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля в спринтерских гонках. Из-за очень тёплой погоды было изменено расписание соревнований. Изначально старт гонок 25 февраля был намечен на 14:45 (квалификация) и 17:15 (финалы) мск. Новое время стартов – 11:00 и 13:30 мск (по местному времени – в 9:00 и 11:30).
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