Старт спринтерских гонок на ЧМ перенесли на более раннее время из-за тёплой погоды

Первые соревнования чемпионата мира 2021 года по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – перенесены на более раннее время.
Изначально старт гонок 25 февраля был намечен на 14:45 (квалификация) и 17:15 (финалы) мск. Новое время стартов – 11:00 и 13:30 мск (по местному времени – в 9:00 и 11:30).
Причиной переноса стала слишком высокая температура, установившаяся сейчас в Оберстдорфе. В четверг столбик термометра, как ожидается, поднимется до +15°С. При этом ночные температуры опускаются ниже нуля.
«Каждая минута солнца очень сильно влияет на состояние снега. Мы видим, что до 11:30 лыжня держится неплохо», — приводит Аftonbladet слова рейс-директора Международной лыжной федерации Пьера Миньере.
Также перенесено и время квалификационных заездов в среду – на 11:00 и 12:30 мск. О переносе гонок в другие дни пока не сообщается.
- 23 февраля 2021
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