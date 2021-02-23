Губерниев: надеемся, что у лыжников защитить отечество получится лучше, чем у биатлонистов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по лыжным гонкам, который стартует в Оберстдорфе (Германия) 25 февраля.
«Мы уже в Оберстдорфе. Всех поздравляю с праздником защитника Отечества. Очень рассчитываем, что биатлонисты, которые защитили отечество на одну бронзочку, дальше продолжат сражаться на этапах Кубка мира и что у лыжников защитить отечество получится чуть лучше», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.
Первые соревнования чемпионата мира по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время из-за слишком тёплой погоды. В четверг столбик термометра, как ожидается, поднимется до +15°С. При этом ночные температуры опускаются ниже нуля.
Старт спринтерских гонок на ЧМ перенесли на более раннее время из-за тёплой погоды
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