Губерниев: надеемся, что у лыжников защитить отечество получится лучше, чем у биатлонистов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по лыжным гонкам, который стартует в Оберстдорфе (Германия) 25 февраля.

«Мы уже в Оберстдорфе. Всех поздравляю с праздником защитника Отечества. Очень рассчитываем, что биатлонисты, которые защитили отечество на одну бронзочку, дальше продолжат сражаться на этапах Кубка мира и что у лыжников защитить отечество получится чуть лучше», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Первые соревнования чемпионата мира по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время из-за слишком тёплой погоды. В четверг столбик термометра, как ожидается, поднимется до +15°С. При этом ночные температуры опускаются ниже нуля.