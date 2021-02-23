Губерниев: в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале разместил видеозапись, на которой демонстрируется прохождение лыжниками трассы в Оберстдорфе (Германия), где с 23 февраля по 3 марта пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта.



«А у нас в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!» — написал Губерниев.

Видеозапись можно посмотреть на странице NRK Sport в «Инстаграме».

Отметим, что сегодня, 23 февраля, стало известно, что из-за тёплой погоды первые соревнования чемпионата мира 2021 года по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время.



Ранее норвежские лыжники Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ховард Солос Тёугбёль были замечены на тренировке раздетыми по пояс.