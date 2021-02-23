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Губерниев: в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!

Губерниев: в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!
Другие / Лыжный спорт 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале разместил видеозапись, на которой демонстрируется прохождение лыжниками трассы в Оберстдорфе (Германия), где с 23 февраля по 3 марта пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«А у нас в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!» — написал Губерниев.

Видеозапись можно посмотреть на странице NRK Sport в «Инстаграме».

Отметим, что сегодня, 23 февраля, стало известно, что из-за тёплой погоды первые соревнования чемпионата мира 2021 года по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время.

Ранее норвежские лыжники Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ховард Солос Тёугбёль были замечены на тренировке раздетыми по пояс.

Клебо и другие норвежские лыжники появились на тренировке раздетыми по пояс
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