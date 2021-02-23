Тренер сборной Норвегии: Большунову придётся попотеть, чтобы победить нас

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о лидере мужской сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове, который простудился перед началом чемпионата мира Оберстдорфе (Германия).

«У меня нет причин считать, что они блефуют, но не думаю, что для него это будет иметь очень серьёзные последствия. Если это правда и он простудился, то наверняка немного расслабился. Не думаю, что это очень существенно. Он главный фаворит в дистанционных гонках, но у нас есть парни, которые также будут бороться. Ему будет нелегко. Придётся попотеть, чтобы победить нас», — приводит слова Носсума Nettavisen.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. Первые соревнования чемпионата мира по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время из-за слишком тёплой погоды.