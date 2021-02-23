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Крамер — об участии Устюгова в спринте на ЧМ: решение примем завтра утром

Крамер — об участии Устюгова в спринте на ЧМ: решение примем завтра утром
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, когда будет принято решение об участии Сергея Устюгова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Устюгов 21 февраля упал во время контрольной гонки в Оберстдорфе. Он может пропустить весь чемпионат мира, если полностью не восстановится к спринту. Гонка состоится 25 февраля.

«Решение примем завтра утром после тренировки», — приводит слова Крамера ТАСС.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. Первые соревнования чемпионата мира по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время из-за слишком тёплой погоды. В четверг столбик термометра, как ожидается, поднимется до +15 °С.

Сергей Устюгов может пропустить весь чемпионат мира по лыжным гонкам
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