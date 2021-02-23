Чемпионат мира — 2021 по лыжным видам спорта: расписание и время трансляций

С 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Первые медали будут разыграны 25 февраля. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований, транслировать которые будут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport 1 и Eurosport 2.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф. Расписание соревнований.

25 февраля

19:00 — прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-106. («Матч! Арена» и Eurosport 1).



26 февраля

12:15 — лыжное двоеборье. Мужчины. HS-109 («Матч! Арена») + Гонка преследования 10 км («Матч! Арена» и Eurosport 2 — 18:00).

19:15 — прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-106. («Матч! Арена» и Eurosport 1).



27 февраля

12:00 — лыжное двоеборье. Женщины. HS-109 («Матч! Арена» и Eurosport 2)

13:45 — лыжные гонки. Скиатлон 2 x 7,5 км. Женщины («Матч ТВ» и «Матч! Арена»).

15:30 — лыжные гонки. Скиатлон 2 x 15 км. Мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена» и Eurosport 1).

18:30 — прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106 («Матч! Арена! И Eurosport 1).



28 февраля

12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-106 (Eurosport 1). + эстафета 4х5 км («Матч! Арена» и Eurosport 1 — 17:00).

15:00 — лыжные гонки. Женщины. Командный Спринт 6 x 1.2 км. Свободный стиль. Финал («Матч! Арена» и Eurosport 2).

19:00 — прыжки с трамплина. Микст. Трамплин HS-106 («Матч ТВ», «Матч! Арена» и Eurosport 1).



2 марта

15:15 — лыжные гонки. Женщины. 10 км. Свободный стиль (Eurosport 2)



Расписание на следующие дни будет опубликовано позже.