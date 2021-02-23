«Финал восьми» мини-футбольной Лиги чемпионов перенесён из Беларуси в Хорватию

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён из Минска в Загреб (Хорватия), сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере». Турнир пройдёт с 28 апреля по 3 мая.
Сообщается, что решение было принято с учётом эпидемиологической обстановки в стране, а также в связи с ограничениями на въезд в Беларусь.
В «Финале восьми» сыграют российские «КПРФ» и «Газпром-Югра», испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», словенский «Добовец» и казахстанский «Кайрат».
Действующим чемпионом турнира является «Барселона». В прошлогоднем финале команда со счётом 2:1 обыграла испанскую «Мурсию». В матче за третье место встретились две дебютировавших на турнире российских команды — «КПРФ» и «Тюмень». Встреча завершилась победой «КПРФ» в серии пенальти.
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