Иверсен: не очень верю в болезнь Большунова. Думаю, он хорошо готов к чемпионату мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен сказал, что не верит в болезнь лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, который простудился перед началом чемпионата мира Оберстдорфе (Германия).
«Не очень верю в это. Думаю, он хорошо готов и будет вполне свежим и быстрым на старте чемпионата мира. Перед Олимпиадой в Пхёнчхане тоже ходили слухи, что он заболел за три недели до начала. Пока он здоров на старте, думаю, он фаворит во всех дистанционных гонках», — приводит слова Иверсена Nettavisen.
Перед Играми в 2018 году Иверсен также заявлял, что не верит в болезнь Большунова.
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. Первые соревнования чемпионата мира по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время из-за слишком тёплой погоды.
- 23 февраля 2021
-
22:19
-
21:43
-
21:26
-
20:43
-
20:38
-
20:12
-
19:44
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
17:09
-
16:55
-
15:47
-
15:24
-
14:27
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
13:28
-
13:03
-
12:34
-
12:31
-
12:13
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:10
-
09:23
-
08:46
-
03:21
-
01:26
-
00:52
- 22 февраля 2021
-
23:56