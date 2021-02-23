Иверсен: не очень верю в болезнь Большунова. Думаю, он хорошо готов к чемпионату мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен сказал, что не верит в болезнь лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, который простудился перед началом чемпионата мира Оберстдорфе (Германия).

«Не очень верю в это. Думаю, он хорошо готов и будет вполне свежим и быстрым на старте чемпионата мира. Перед Олимпиадой в Пхёнчхане тоже ходили слухи, что он заболел за три недели до начала. Пока он здоров на старте, думаю, он фаворит во всех дистанционных гонках», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Перед Играми в 2018 году Иверсен также заявлял, что не верит в болезнь Большунова.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. Первые соревнования чемпионата мира по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время из-за слишком тёплой погоды.