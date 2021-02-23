Губерниев — Ефимовой: нравятся мои комментарии, когда показываешь свою красивую попу?

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об отношении к комментариям в социальных сетях от известного комментатора Дмитрия Губерниева, направленным в её адрес.



«Нравится ли Юле мои комментарии, когда она показывает в инстаграме свою красивую попу?» — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

«Да, Дима часто пишет всякие комментарии. И если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала.

Но я к нему очень хорошо отношусь, и очень люблю Диму. Мы с ним уже давно знакомы, и его комментарии мне нравятся. Мы даже подыгрываем друг другу. Когда Губерниев мне что-то пишет, его сразу же начинают комментировать и обсуждать другие читатели. Кто за, кто против. Но вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек», — сказала Ефимова.